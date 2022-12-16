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58 минут назад

В резиденциях британского премьера и главы МИД нашли следы наркотиков

Lenta.ru

Следы наркотиков были обнаружены в официальных резиденциях главы МИД и премьер-министра Великобритании после проводившихся там вечеринок, об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

В резиденциях британского премьера и главы МИД нашли следы наркотиков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно журналистам, кокаин нашли в официальной британской резиденции главы МИД Чивнинг-хаус летом. Это произошло за несколько дней до того, как бывшая на тот момент министром иностранных дел Лиз Трасс выиграла в гонке за пост премьера. Работающий в здании сотрудник рассказал, что следы наркотиков дважды фиксировали в игровой комнате после мероприятий с участием Трасс, которые прошли 19-21 августа и 2-4 сентября.

Источники из официальной резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, работавшие при экс-главе правительства Борисе Джонсоне, сообщили, что остатки белого порошка были найдены в здании по завершении двух вечеринок. Оба мероприятия прошли во время ограничений, введенных из-за коронавируса. При этом Джонсон в них не участвовал.

«Нет указаний на то, что Трасс или Джонсон сами употребляли наркотики, или что они знали о том, что запрещенные вещества использовались или присутствовали», — уточнило издание.

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Представитель офиса нынешнего премьера Великобритании Риши Сунака прокомментировал, что газета не предоставила доказательств для подтверждения данных.

Ранее Борис Джонсон извинился за участие в вечеринках, которые проводились в его офисе в разгар пандемии.

В мире,Лиз Трасс,Борис Джонсон,ООН,
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