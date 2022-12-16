В резиденциях британского премьера и главы МИД нашли следы наркотиков

Следы наркотиков были обнаружены в официальных резиденциях главы МИД и премьер-министра Великобритании после проводившихся там вечеринок, об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

Как стало известно журналистам, кокаин нашли в официальной британской резиденции главы МИД Чивнинг-хаус летом. Это произошло за несколько дней до того, как бывшая на тот момент министром иностранных дел Лиз Трасс выиграла в гонке за пост премьера. Работающий в здании сотрудник рассказал, что следы наркотиков дважды фиксировали в игровой комнате после мероприятий с участием Трасс, которые прошли 19-21 августа и 2-4 сентября.

Источники из официальной резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, работавшие при экс-главе правительства Борисе Джонсоне, сообщили, что остатки белого порошка были найдены в здании по завершении двух вечеринок. Оба мероприятия прошли во время ограничений, введенных из-за коронавируса. При этом Джонсон в них не участвовал.

«Нет указаний на то, что Трасс или Джонсон сами употребляли наркотики, или что они знали о том, что запрещенные вещества использовались или присутствовали», — уточнило издание.

Представитель офиса нынешнего премьера Великобритании Риши Сунака прокомментировал, что газета не предоставила доказательств для подтверждения данных.