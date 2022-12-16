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1 час назад

Минфин США создаст пост главного экономиста по санкциям

ТАСС

Министерство финансов США создаст должность главного экономиста по санкциям, который займется подготовкой и анализом последствий таких сложных мер, как введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в пятницу.

Минфин США создаст пост главного экономиста по санкциям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"При подготовке к введению потолка цен на российскую нефть мы работали не только как обычно с Госдепартаментом, но и с командой экспертов по санкциям, экономистов, экспертам по финансовым рынкам, координировались с Министерством энергетики США, а также с коллегами из министерств финансов и других ведомств в Евросоюзе и странах G7, чтобы точно оценить влияние на цены запрета на морские перевозки нефти, необходимый уровень потолка цен, а также возможные ответные действия России, - сказал он. - Этот новый метод введения санкций - ограничить рынок для российской нефти, а не закрыть его полностью - потребовал соответствующих инноваций в аналитических методах".

"Основываясь на этом опыте, министерство финансов в настоящее время подбирает главного экономиста по санкциям, который займется созданием полномасштабного отдела и соответствующих аналитических возможностей по усилению потенциала США в проведении подобного детального экономического анализа и в других случаях", - добавил Адейемо.

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