Минфин США создаст пост главного экономиста по санкциям

"При подготовке к введению потолка цен на российскую нефть мы работали не только как обычно с Госдепартаментом, но и с командой экспертов по санкциям, экономистов, экспертам по финансовым рынкам, координировались с Министерством энергетики США, а также с коллегами из министерств финансов и других ведомств в Евросоюзе и странах G7, чтобы точно оценить влияние на цены запрета на морские перевозки нефти, необходимый уровень потолка цен, а также возможные ответные действия России, - сказал он. - Этот новый метод введения санкций - ограничить рынок для российской нефти, а не закрыть его полностью - потребовал соответствующих инноваций в аналитических методах".