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26 минут назад

В Днепропетровске снесли памятник Пушкину

News.ru

В Днепропетровске демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, передает местное издание «Днепр оперативный». Ранее глава города Борис Филатов сообщил, что связанные с Россией и СССР памятники перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

В Днепропетровске снесли памятник Пушкину
Фото: Posterrr, CC BY-SA 4.0/Wikimedia CommonsPosterrr, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

В Днепре 16 декабря был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину, — говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, улица Ломоносова стала улицей Юлии Здановской, а улица Мамина-Сибиряка переименована в Вечевую улицу.

Кроме того, на Украине продолжается снос памятников, связанных с Россией. Так, в начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому. В ноябре в Житомире демонтировали бронзовый бюст Пушкину, установленный еще в 1899 году.

Также на Украине хотят переименовать город Ватутино в Черкасской области, названный в честь советского генерала Николая Ватутина. Рассмотрение этого вопроса намечено на 22 декабря, сообщили местные власти.

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