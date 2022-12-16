В Днепропетровске снесли памятник Пушкину

В Днепропетровске демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, передает местное издание «Днепр оперативный». Ранее глава города Борис Филатов сообщил, что связанные с Россией и СССР памятники перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

Фото: Posterrr, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Posterrr, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

В Днепре 16 декабря был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину, — говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, улица Ломоносова стала улицей Юлии Здановской, а улица Мамина-Сибиряка переименована в Вечевую улицу.

Кроме того, на Украине продолжается снос памятников, связанных с Россией. Так, в начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому. В ноябре в Житомире демонтировали бронзовый бюст Пушкину, установленный еще в 1899 году.