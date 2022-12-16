В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
46 минут назад

Киссинджер заявил о переломе в конфликте на Украине

Lenta.ru

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в украинском конфликте настал переломный момент, когда сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Об этом он написал в своей статье «Как избежать новой мировой войны», опубликованной в британском журнале The Spectator.

Киссинджер заявил о переломе в конфликте на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киссинджер сравнил украинский конфликт с Первой мировой войной, когда воюющие страны в 1916 году пытались через посредничество Сединенных Штатов остановить кровопролитие. По его выражению, мир «находится у аналогичной поворотной точки»: из-за наступления зимы наступила вынужденная пауза в проведении широкомасштабных боевых действий на Украине, которую можно использовать для мирного урегулирования конфликта.

«Подходит время для того, чтобы действовать с опорой на уже достигнутые стратегические изменения, интегрировав их в новую структуру с тем, чтобы достичь мира путем переговоров», — подчеркнул Киссинджер.

В мире,Генри Киссинджер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители