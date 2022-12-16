Киссинджер заявил о переломе в конфликте на Украине

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в украинском конфликте настал переломный момент, когда сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Об этом он написал в своей статье «Как избежать новой мировой войны», опубликованной в британском журнале The Spectator.
Киссинджер сравнил украинский конфликт с Первой мировой войной, когда воюющие страны в 1916 году пытались через посредничество Сединенных Штатов остановить кровопролитие. По его выражению, мир «находится у аналогичной поворотной точки»: из-за наступления зимы наступила вынужденная пауза в проведении широкомасштабных боевых действий на Украине, которую можно использовать для мирного урегулирования конфликта.
«Подходит время для того, чтобы действовать с опорой на уже достигнутые стратегические изменения, интегрировав их в новую структуру с тем, чтобы достичь мира путем переговоров», — подчеркнул Киссинджер.