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1 час назад

Евросоюз инициировал отзыв лицензии на вещание у НТВ, "России-1" и РЕН ТВ

Газета.Ruиещё 9

Евросоюз согласно новому пакету санкций против России инициировал отзыв лицензии на вещание у российских телеканало НТВ, НТВ-МИР, «Россия-1», РЕН ТВ.

ЕС инициировал отзыв лицензии у НТВ, "России-1" и РЕН ТВ
Фото: Freepik.comFreepik.com

Приостановка лицензий на вещание 4 российских телеканалов в Евросоюзе предполагает, что их сотрудники смогут выполнять деятельность, не связанную с вещанием.

16 декабря страны Евросоюза утвердили девятый пакет санкций в отношении России. Согласно пресс-релизу, кроме отзыва лицензий у каналов, вводятся ограничения на экспорт товаров двойного назначения и запреты на экспорт товаров и технологий авиационной и космической отрасли, замораживаются активы «еще двух» российских банков. Кроме того, вводится запрет на оказание ряда услуг ЕС.

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