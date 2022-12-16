ЕС инициировал отзыв лицензии у НТВ, "России-1" и РЕН ТВ

Приостановка лицензий на вещание 4 российских телеканалов в Евросоюзе предполагает, что их сотрудники смогут выполнять деятельность, не связанную с вещанием.

16 декабря страны Евросоюза утвердили девятый пакет санкций в отношении России. Согласно пресс-релизу, кроме отзыва лицензий у каналов, вводятся ограничения на экспорт товаров двойного назначения и запреты на экспорт товаров и технологий авиационной и космической отрасли, замораживаются активы «еще двух» российских банков. Кроме того, вводится запрет на оказание ряда услуг ЕС.