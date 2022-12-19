Сербия и Косово: суть и история конфликта

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград направит запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии на размещение силовиков на территории региона из-за резкого обострения ситуации. В сути конфликта разбирался «Рамблер».

Фото: ТАСС ТАСС

Заявлению Вучича предшествовало возведение косовскими сербами баррикад на севере края из-за задержания властями бывшего полицейского Деяна Пантича. В Косово его обвинили в «терроризме» за мнимое нападение на бывших коллег. При этом премьер непризнанного Косово Альбин Курти пообещал любыми доступными способами решить проблему баррикад.

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История конфликта Косово и Сербии

Суть конфликта в Косово изначально связана с противостоянием албанского и сербского населения на этой территории. Край Косово со столицей в Приштине является особенным для сербов, здесь находится колыбель нации и древние православные храмы.

В 1389 году на Косовом поле произошло сражение с турками-османами, которое привело к поражению сербов и установлению турецкого ига. Память об этой битве — важная часть сербской национальной идентичности. Некоторые историки даже проводят параллель между ролью этого события в исторической памяти сербов и Куликовской битвой — для российской истории, отмечает RTVI.

Если в XIV веке территория Косово была заселена в основном славянами, то в последующие столетия демографическая ситуация в крае резко изменилась. Убегая от турецкого ига, значительная часть сербов переселилась за пределы Косово и на их место пришли мусульмане албанцы. В XIX веке в Сербии прошло два крупных восстания против турок, к 1878 году удалось провозгласить независимость Черногории и Сербии. Однако большая часть Косово считалась албанцами своей территорией, и началось межэтническое противостояние, которое продолжалось на протяжении в том числе и XX века.

Распад Югославии

После окончания Второй мировой войны, согласно Конституции Югославии 1946 года, был образован автономный край Косово и Метохия в составе Социалистической республики Сербия. В ноябре 1968 года он был преобразован в Социалистический автономный край Косово, пишут «Аргументы и факты».

В 1948 году в Косове проживало около 500 тысяч албанцев против 172 тысяч сербов, а к 1981 году албанцев стало более 1, 225 млн, в то время как сербов — 0,209 млн. «Пролетарский интернационализм» сдерживал межнациональный конфликт, однако ситуация в регионе продолжала накалять и после смерти главы Югославии Иосипа Броза Тито в 1980 году вылилась в открытое противостояние.

В 1987 году новый глава Центрального комитета Союза коммунистов Сербии Слободан Милошевич выступил с лозунгами в защиту прав сербского населения Косова. В марте 1989 года, стремясь укрепить центральную власть, Милошевич добился резкого ограничения прав, которые были предоставлены автономии Косово при Тито. Это вызвало волнения, переросшие в уличные столкновения.

В 1996 году для борьбы за независимость албанскими националистами была создана террористическая организация «Освободительная армия Косова» (ОАК). А в 1998 году конфликт перерос в кровопролитные вооруженные столкновения между сербской полицией и боевиками ОАК, в крае фактически началась гражданская война между косовскими албанцами и сербами.

Западные страны обвинили сербов в геноциде албанского населения, и в марте 1999 года страны НАТО начали бомбардировки Союзной Республики Югославия, состоявшей в то время из Черногории и Сербии. Их причиной были названы этнические чистки. В рамках операции «Союзная сила» бомбился в том числе и Белград.

Результатом стал вывод югославских войск из Косова и бегство сербского населения из региона. Также в Косово были введены международные силы ООН и силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR). В 2008 году парламент Косова провозгласил независимость края от Сербии и принял конституцию. Ряд стран мирового сообщества признал независимость республики. Среди тех, кто не признает отделение Косово, Россия, Китай, Индия, а также пять членов ЕС - Испания, Кипр, Румыния, Словакия и Греция, напоминает ТАСС. https://tass.ru/info/15360907

Согласно последней переписи 2011 года, в крае живут 1,7 миллиона человек, преимущественно это албанцы — их почти 93%. Сербы составляют 1,5% (около 25 тысяч), остальные — цыгане, боснийцы, косовские турки, горанцы. Однако большинство сербов не принимали участие в переписи. По оценкам ОБСЕ, сербское население в 2011 году составляло 146 тысяч, или 8,6% населения, пишет РЕН ТВ.

Что происходит сейчас?

12 мая 2022 года Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. Приштина также объявила о намерении вступить в НАТО и ЕС.

В конце июля ситуация в регионе обострилась из-за планов местных властей аннулировать сербские документы на подконтрольной им территории. Официальный Белград расценил этот шаг как акт притеснения этнических сербов, а на севере региона начались беспорядки. В результате отмену действия документов отложили. Однако конфликт вспыхнул с новой силой в ноябре после задержания властями бывшего полицейского Деяна Пантича.

11 декабря бойцы спецназа самопровозглашенной республики Косово вторглись на плотину Газиводе, после чего сняли там сербские флаги и выставили охранника-серба. При этом комплекс объектов ГЭС имеет стратегическое значение для Сербии, так как снабжает водой и электричеством южные районы страны.

Также албанцы создали собственную администрацию в северной части Косовской Митровицы. Здание представительного органа муниципалитета Северная Косовска Митровица было силой захвачено сотрудниками полиции самопровозглашенной республики. После этого внутри прошло избрание депутатов, которые прямо на месте приняли присягу и избрали нового председателя представительного органа.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград направит запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии на размещение силовиков на территории региона, руководствуясь резолюцией 1244 Совбеза ООН.

Позиция России

Комментируя резкое обострение ситуации в Косово пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешнем конфликте между Белградом и Приштиной главное — чтобы были обеспечены интересы косовских сербов. Он подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера.