Расставшийся с беженкой из Львова британец поехал к ней и возобновил отношения

Британец Энтони Гарнетт, бросивший жену и детей ради беженки с Украины Софьи Каркадым, но вскоре расставшийся и с ней, поехал на Украину, возобновил отношения с девушкой и встретился с ее семьей. Об этом он рассказал изданию Daily Mail.

Гарнетт сказал, что он простил Каркадым за скандалы с ее стороны и готов дать ей еще один шанс после десятинедельной паузы в их отношениях.

"Я думаю, у нас все получится. Она очень привлекательная женщина, и с ней всегда есть о чем поговорить. Я хочу узнать ее получше, и в этот раз мы не будем торопиться", - заявил британец.

Ранее сообщалось, что София Каркадым, беженка из города Львов, которая разрушила семью британских граждан, принявших ее, возвращается на родину после запрета общаться с Энтони Гарнеттом. Британец Энтони Гарнетт и его жена Лорна приютили Каркадым в начале весны. Через несколько дней глава семейства бросил супругу после десяти лет брака, оставил двоих детей и ушел к украинке. Беженка рассказывала, что ее сближению с Энтони способствовало поведение его жены: та была очень ревнивой и постоянно устраивала ему скандалы, если замечала, что мужчина общается с гостьей. Позже Гарнетт бросил и Каркадым, заявив, что опасается за свою жизнь из-за приступов агрессии у девушки. После расставания Каркадым попыталась незаконно проникнуть в дом Гарнетта, выбив дверь — но ее задержала полиция.