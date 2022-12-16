Болгария утвердила засекреченный спискок поставляемого на Украину вооружения

"Очевидно, что в нашем зале есть коалиция войны, поэтому обращаюсь официально к президенту Болгарии Румену Радеву с просьбой наложить на этот закон вето", - высказалась лидер коалиции Корнелия Нинова .

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявлял, что ЕС согласовал выделение Украине €18 млрд в 2023 году. Сумма будет передана Евросоюзом Украине на протяжении будущего года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году — по частям и в качестве кредитов по льготным условиям выплаты.