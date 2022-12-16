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1 час назад

Парламент Болгарии утвердил засекреченный спискок поставляемого на Украину вооружения

Газета.Ru

Парламент Болгарии ратифицировал соглашение с Украиной о безвозмездных поставках вооружения, точный список которого засекречен. Об этом сообщает ТАСС.

Болгария утвердила засекреченный спискок поставляемого на Украину вооружения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За ратификацию документа проголосовали 166 депутатов, против высказались 48 парламентариев из коалиции болгарских социалистов и партии "Возрождение".

"Очевидно, что в нашем зале есть коалиция войны, поэтому обращаюсь официально к президенту Болгарии Румену Радеву с просьбой наложить на этот закон вето", - высказалась лидер коалиции Корнелия Нинова.

К лидеру страны позже также будет направлено письменное обращение, заявила политик.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявлял, что ЕС согласовал выделение Украине €18 млрд в 2023 году. Сумма будет передана Евросоюзом Украине на протяжении будущего года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году — по частям и в качестве кредитов по льготным условиям выплаты.

В мире,Корнелия Нинова,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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