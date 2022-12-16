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Венгрия защитила трех российских министров от санкций ЕС

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Всегда дружественная России Венгрия настояла на исключении из девятого пакета санкций трех человек - российских министров энергетики, здравоохранения и спорта. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на источники в ЕС.

По словам собеседников издания, это было сделано в последнюю минуту с помощью угрозы вето. Один из источников EUobserver заявил, что это «посылает сообщение Москве» - даже если кто-то попадает в черный список, его все равно можно спасти. В прошлом Венгрия добилась исключения из санкционного списка патриарха Кирилла и бойкотировала нефтяное эмбарго ЕС в отношении России.

Американцам нужно чудо, чтобы предотвратить рецессию»

Вашингтону будет трудно избежать рецессии в 2023 году, поскольку сейчас Федеральная резервная система борется с инфляцией, а экономика сталкивается с проблемами из-за длительного ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на известного американского экономиста Стивена Роуча.

По его словам, это «было бы не что иное, как чудо, если бы США удалось избежать рецессии». Хотя экономика США продемонстрировала относительную устойчивость, особенно по сравнению с Европой, шансов у нее мало, подчеркнул экономист. По его мнению, два последовательных снижения квартального ВВП США в первой половине 2022 года вызывают «особенное беспокойство». При этом Роуч считает, что не только США, но весь мир к концу 2022-го или началу 2023 года погрузится в глобальную рецессию.

Ученые предупредили о «зомби-угрозе» коронавируса

Как зомби-вирус из фильмов ужасов, коронавирус способен сохраняться в телах инфицированных пациентов даже после их смерти и передаваться живым, пишет Апурва Мандавилли в своей статье для The New York Times. Обозреватель рассказала о нескольких «поразительных исследованиях», доказывающих это.

Заражение в основном грозит тем, кто работает с трупами, - это патологоанатомы, судмедэксперты и медицинские работники, а также сотрудники больниц и домов престарелых, где происходит много смертей. Хотя заражение от умершего вряд ли сможет запустить пандемию с новой силой, их семьи должны проявлять осторожность, считают эксперты. В некоторых странах людей, умерших от коронавируса, оставляют без присмотра или передают домой для подготовки к похоронам, рассказала Хисако Сайто, исследователь из Университета Тиба в Японии. Несколько исследований обнаружили следы коровируса в трупах через 17 дней после смерти, а доктор Сайто и ее коллеги пошли еще дальше, показав, что мертвые тела могут иметь высокую вирусную нагрузку: мертвые хомяки из их исследования с лёгкостью передавали ковид живым товарищам по клетке.

The Economist: что определит исход украинского кризиса

Украинские генералы заявили The Economist, что исход украинского кризиса зависит от следующих нескольких месяцев. Они убеждены, что Россия готовит еще одно большое наступление, которое начнется уже в январе. Попробует ли Украина нанести собственный удар, как она будет собирать и распределять свои силы, сколько боеприпасов и оборудования накопит в ближайшие недели и месяцы - эти надвигающиеся решения определят будущее страны, отмечает издание.

Один из возможных вариантов развития событий - украинские власти могут отказаться от попыток захватить Крым в расчете, что это приведет к соглашению с Россией, подчеркивает The Economist. Издание отмечает, что ни один из украинских генералов «не звучит торжествующе». Одной из причин являются массированные удары по энергетической инфраструктуре, приводящие к длительным и частым отключениям электричества.

«Кто по-настоящему правит США»

Телеведущий Fox News Грег Гатфилд заявил, что возраст 80-летнего Джо Байдена - «даже не самая большая проблема его президенства». Быть старым, по словам Гатфилда, не самая большая проблема для президента, если его окружают умные и способные люди, «но это не тот случай».

Байдена окружают более молодые люди, оторванные от реальной жизни, высокомерные, неопытные и злые, считает ведущий. Они хотят изменить Америку «и не в лучшую сторону». Гатфилд подчеркнул, что из-за преклонного возраста Байдена по-настоящему страной управляет именно его окружение.