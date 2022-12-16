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10 минут назад

Блинкен обвинил ЧВК «Вагнер» во вмешательстве в миротворческие операции в Африке и создании угрозы для сотрудников ООН

Деловая газета "Взгляд"

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.

Блинкен обвинил ЧВК «Вагнер» в создании опасности для миротворцев в Африке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На пресс-конференции по итогам саммита США – Африка Блинкен заявил, что его ведомство расследовало действия ЧВК «Вагнер» в ЦАР. Он заявил, что «задокументирована эксплуатация ресурсов, которой занимается» ЧВК. По его словам, «вагнеровцы» якобы вмешиваются в миротворческие операции ООН. Как заявил Блинкен, есть «длинный перечень» их «плохих поступков». Глава Госдепа отметил, что на полях саммита ЧВК не раз «упоминалась в разговорах», передает РИА «Новости».

Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил, что в ЧВК работают граждане различных стран, национальностей и вероисповеданий. О ситуации в ЦАР он предложил почитать в отчетах «об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР».

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