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12 минут назад

Казачий атаман Бойков укрылся от властей Австралии в российском консульстве после драки с проукраинскими активистами

Деловая газета "Взгляд"

Атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, укрывается в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга, сообщил его адвокат Марк Дэвис.

Казачий атаман укрылся в консульстве РФ в Сиднее после драки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.

Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».

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Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.

В мире,Марк Дэвис,Владимир Путин,МИД России,
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