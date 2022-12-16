Российские хакеры взломали ФБР

Хакеры из группировки Killnet сообщили, что взломали ФБР Соединенных Штатов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление взломщиков.
По их словам, был перехвачен трафик более десяти тысячи сотрудников федерального бюро. В результате этого в руках хакеров оказались все пароли работников ведомства от различных учетных записей, в том числе и социальных сетей.
Как отметили злоумышленники, был получен доступ к медкартам следователей ФБР и их аккаунтам на порносайтах.
Киберпреступники отмечают, что взлом был произведен с помощью простых фишинговых методов, а атака не потребовала применения каких-либо специальных приемов. При этом сотрудники ФБР «клюнули на достаточно примитивный, но эффективный способ».
Ранее хакерская группировка Killnet атаковал сайты в Латвии. Это стало ответом на обращенный к Украине призыв наносить удары по аэродромам России. Первым был взломан сайт Министерства иностранных дел. Позже стало известно, что была нарушена работа ресурса службы госбезопасности республики.