Российские хакеры взломали ФБР

Хакеры из группировки Killnet сообщили, что взломали ФБР Соединенных Штатов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление взломщиков.

Фото: ТАСС ТАСС

По их словам, был перехвачен трафик более десяти тысячи сотрудников федерального бюро. В результате этого в руках хакеров оказались все пароли работников ведомства от различных учетных записей, в том числе и социальных сетей.

Как отметили злоумышленники, был получен доступ к медкартам следователей ФБР и их аккаунтам на порносайтах.

Киберпреступники отмечают, что взлом был произведен с помощью простых фишинговых методов, а атака не потребовала применения каких-либо специальных приемов. При этом сотрудники ФБР «клюнули на достаточно примитивный, но эффективный способ».