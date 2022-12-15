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18 минут назад

Польша разблокировала пакет антироссийских санкций ЕС

Илья Родин

Варшава отказалась от своих возражений по минимальным ставкам корпоративного налога. Это автоматически разблокировало очередной пакет соглашений Евросоюза, в который входит в том числе выделение Украине 18 млрд евро в следующем году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Польша разблокировала пакет антироссийских санкций ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее Польша отказалась поддержать финансирование Киева со стороны ЕС в 2023 году на уровне 18 млрд евро. Причиной стал вопрос о минимальных ставках корпоративного налога.

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Источник агентства пояснил, что в Евросоюзе были буквально ошеломлены возражениями польской стороны против тщательно согласованного пакета.

Уточняется, что против введения налога в 15% на прибыль крупных корпораций также выступала Венгрия. В стране корпоративный налог составляет всего 9%.

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