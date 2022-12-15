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54 минуты назад

ЕС может отложить принятие девятого пакета санкций против РФ из-за Польши

Елена Прошина

Евросоюз может отложить принятие девятого пакета санкций против России из-за претензий Польши и стран Балтии. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в Брюсселе.

ЕС отложит девятый пакет санкций против РФ из-за Польши
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он не подтвердил информацию СМИ о возможном согласовании и принятии нового пакета санкций в ночь с 15 на 16 декабря. По словам собеседника агентства, страны ЕС не могут прийти к единогласному мнению по очередным ограничительным мерам из-за того, что несколько государств настаивают «на более жесткой позиции» в отношении провоза удобрений России через порты Евросоюза.

«На данном этапе против выступают Польша и три балтийские страны», — отметил он.

Собеседник «РИА Новости» считает, что в ближайшее время главы стран ЕС вряд ли смогут прийти к соглашению на политическом уровне, но даже если это случится, проект санкций нужно будет еще изучить и доработать до юридического формата, на что в свою очередь понадобится еще несколько раундов переговоров.

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