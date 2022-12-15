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17 минут назад

В Германии призвали перестать поддерживать Зеленского

Елена Прошина

Независимый депутат Роберт Фарле во время выступления на трибуне бундестага заявил, что правительство Германии должно перестать поддерживать Владимира Зеленского. Запись выступления Фарле опубликована на YouTube-канале немецкого парламента.

В Германии призвали перестать поддерживать Зеленского
Фото: 

«Зеленский не защищает западные ценности! Он коррумпирован! Он запретил оппозицию и независимые медиа. Он несет ответственность за военные преступления и законодательно запретил мирные переговоры с Москвой», – заявил Фарле.

Он также обратился лично к немецкого канцлеру Олафу Шольцу и попросил поддержать идею мирного окончания конфликта на Украине с соблюдением интереса всех вовлеченных сторон.

«Украина не должна победить, мир должен одержать верх! Ядерная зима не нужна ни Европе, ни Германии, ни всему миру!», – сказал Фарле.

Ранее Олафа Шольца раскритиковали в Латвии за его слова о необходимости сотрудничать с Россией.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Бундестаг,
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