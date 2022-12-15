В Германии призвали перестать поддерживать Зеленского

Независимый депутат Роберт Фарле во время выступления на трибуне бундестага заявил, что правительство Германии должно перестать поддерживать Владимира Зеленского. Запись выступления Фарле опубликована на YouTube-канале немецкого парламента.

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«Зеленский не защищает западные ценности! Он коррумпирован! Он запретил оппозицию и независимые медиа. Он несет ответственность за военные преступления и законодательно запретил мирные переговоры с Москвой», – заявил Фарле.

Он также обратился лично к немецкого канцлеру Олафу Шольцу и попросил поддержать идею мирного окончания конфликта на Украине с соблюдением интереса всех вовлеченных сторон.

«Украина не должна победить, мир должен одержать верх! Ядерная зима не нужна ни Европе, ни Германии, ни всему миру!», – сказал Фарле.