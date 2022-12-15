Польша запросила разъяснений у Киева после взрыва украинского подарка

Польша запросила у украинской стороны разъяснений, после взрыва одного из подарков, которые главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик получил во время рабочего визита на Украину. Об этом сообщает PulsHR со ссылкой на МВД.

Фото: David W Cerny/Reuters David W Cerny/Reuters

"Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой дать соответствующие разъяснения. Дело с самого начала находится на рассмотрении прокуратуры и соответствующих служб", - сказано в сообщении.

15 декабря Шимчик был ранен в результате взрыва одного из подарков, которые он получил в ходе рабочего визита на Украину. В МВД уточнили, что инцидент произошел в помещении, примыкающем к кабинету коменданта. Уточняется, что Шимчик получил легкие травмы и был госпитализирован. Кроме того, пострадал гражданский сотрудник главного управления национальной полиции.