В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
39 минут назад

МВД: Польша запросила разъяснений у Украины после взрыва украинского подарка

Газета.Ru

Польша запросила у украинской стороны разъяснений, после взрыва одного из подарков, которые главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик получил во время рабочего визита на Украину. Об этом сообщает PulsHR со ссылкой на МВД.

Польша запросила разъяснений у Киева после взрыва украинского подарка
Фото: David W Cerny/ReutersDavid W Cerny/Reuters

"Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой дать соответствующие разъяснения. Дело с самого начала находится на рассмотрении прокуратуры и соответствующих служб", - сказано в сообщении.

15 декабря Шимчик был ранен в результате взрыва одного из подарков, которые он получил в ходе рабочего визита на Украину. В МВД уточнили, что инцидент произошел в помещении, примыкающем к кабинету коменданта. Уточняется, что Шимчик получил легкие травмы и был госпитализирован. Кроме того, пострадал гражданский сотрудник главного управления национальной полиции.

В Польше взорвался подарок с Украины

Несколькими днями ранее неизвестные отправили окровавленный пакет в посольство Украины в Греции. Украинский МИД сообщил, что адрес отправителя посылки такой же, как на конвертах, которые ранее поступили в украинские диппредставительства в разных странах. В ведомстве считают это частью целенаправленной кампании по "запугиванию" украинских дипломатов.

В мире,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители