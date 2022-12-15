Две страны ЕС заблокировали девятый пакет санкций против России

«Полчаса назад Литва и Польша остановили прием пакета, и не исключено, что обсуждение перейдет в Совет Европы . Эту позицию поддерживают и другие страны Балтии», — сказал Ландсбергис журналистам.

Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций, члены ЕС обсуждают девятый пакет. Ранее против антироссийских санкций выступала Венгрия, что уже приводило к расколу в ЕС. Также в Евросоюзе обеспокоены отказом Турции присоединиться к санкциям, сообщает Life. Планируется ограничить доступ России к беспилотникам и отключить от эфира четыре канала. В МИД РФ пообещали немедленно ответить на новые ограничения, передает сайт MK.RU.