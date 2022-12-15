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1 час назад

Польша и страны Балтии заблокировали девятый пакет санкций против РФ

Ura.Ru

Литва и Польша заблокировали новые антироссийские ограничения Евросоюза, другие страны Балтии поддержали эту позицию. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Две страны ЕС заблокировали девятый пакет санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полчаса назад Литва и Польша остановили прием пакета, и не исключено, что обсуждение перейдет в Совет Европы. Эту позицию поддерживают и другие страны Балтии», — сказал Ландсбергис журналистам.

Информацию передает балтийская газета Baltic News Network.

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Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций, члены ЕС обсуждают девятый пакет. Ранее против антироссийских санкций выступала Венгрия, что уже приводило к расколу в ЕС. Также в Евросоюзе обеспокоены отказом Турции присоединиться к санкциям, сообщает Life. Планируется ограничить доступ России к беспилотникам и отключить от эфира четыре канала. В МИД РФ пообещали немедленно ответить на новые ограничения, передает сайт MK.RU.

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