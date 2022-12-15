Грузинские депутаты объявили голодовку ради Саакашвили

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов объявили голодовку, требуя, чтобы бывшего президента страны Михаила Саакашвили вывезли за рубеж на лечение. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня я и мои друзья, несмотря на разногласия во фракции, приняли решение объявить голодовку до перевода Михаила Саакашвили в ту страну, в которой будет обеспечено его здоровье», — заявил депутат Киркитадзе.

Ранее врачи оценили состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили как тяжелое. По данным консилиума экспертной группы, у Саакашвили наблюдается истощение организма четвертой стадии, что опасно для его жизни.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября 2021 года и сразу же был арестован. Его обвинили в незаконном пересечении границы, растрате бюджетных средств и разгроме телекомпании «Имеди». Кроме того, он заочно осужден по двум уголовным делам: о причастности к убийству банковского служащего Сандро Гиргвлиани в 2006 году и об организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.