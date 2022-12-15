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19 минут назад

Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом

Lenta.ru

Европейский парламент (ЕП) признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом
Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались.

«Европарламент признает голодомор геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосознания», — сказано в заявлении.

Бундестаг признал голодомор геноцидом украинцев

Депутаты ЕП осудили действия советского руководства, которые, как отмечается в документе, привели к гибели миллионов украинцев, а также призвали мировую общественность последовать их примеру и признать события тех лет геноцидом.

В ноябре Бундестаг Германии большинством голосов принял резолюцию о признании голодомора геноцидом украинцев, который был организован и поддерживаем намеренно.

Россия не признает голодомор геноцидом украинцев. По мнению Москвы, он стал «общей трагедией» народов страны и «крупнейшей гуманитарной катастрофой» на ее территории.

В мире,Европарламент,Бундестаг,
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