Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом

Европейский парламент (ЕП) признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

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Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались.

«Европарламент признает голодомор геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосознания», — сказано в заявлении.

Депутаты ЕП осудили действия советского руководства, которые, как отмечается в документе, привели к гибели миллионов украинцев, а также призвали мировую общественность последовать их примеру и признать события тех лет геноцидом.

В ноябре Бундестаг Германии большинством голосов принял резолюцию о признании голодомора геноцидом украинцев, который был организован и поддерживаем намеренно.