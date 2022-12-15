Эрдоган раскрыл подробности разговора с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора предложил главе России Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, Путин позитивно оценил эту идею.

Президент Турции подчеркнул, что перед встречей лидеров должны состояться консультации разведки, военных и министров иностранных дел трех стран.

«Таким образом, мы начнем цепочку переговоров», - подчеркнул Эрдоган.

В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают посредничество России при возможных переговорах Эрдогана и Асада.

Песков подчеркнул, что в последние годы Путин не раз говорил, что такие переговоры помогли бы налаживанию мира и стабильности в регионе.