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14 минут назад

Эрдоган раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным

Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора предложил главе России Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган раскрыл подробности разговора с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Эрдогана, Путин позитивно оценил эту идею.

Президент Турции подчеркнул, что перед встречей лидеров должны состояться консультации разведки, военных и министров иностранных дел трех стран.

«Таким образом, мы начнем цепочку переговоров», - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган предложил Путину возить по зерновому коридору другие продукты

В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают посредничество России при возможных переговорах Эрдогана и Асада.

Песков подчеркнул, что в последние годы Путин не раз говорил, что такие переговоры помогли бы налаживанию мира и стабильности в регионе.

В то же время Песков отметил, что по вопросу возможных переговоров пока нет «никакой конкретики».

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