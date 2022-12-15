СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Днем в четверг, 15 декабря, в Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщает Klymenko Time.

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Деталей издание не приводит. Klymenko Time отмечает, что о звуках взрывов сообщалось дважды за полчаса.

Утром 15 декабря в нескольких украинских областях была объявлена воздушная тревога, в том числе в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской. Сообщалось о взрыве в городе Очаково Николаевской области.