СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Днем в четверг, 15 декабря, в Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщает Klymenko Time.
Деталей издание не приводит. Klymenko Time отмечает, что о звуках взрывов сообщалось дважды за полчаса.
Утром 15 декабря в нескольких украинских областях была объявлена воздушная тревога, в том числе в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской. Сообщалось о взрыве в городе Очаково Николаевской области.
10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (в ФСБ обвинили украинские спецслужбы в организации теракта), Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины. В стране начались массовые отключения электричества.