В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
36 минут назад

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Мария Иванова

Днем в четверг, 15 декабря, в Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщает Klymenko Time.

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Деталей издание не приводит. Klymenko Time отмечает, что о звуках взрывов сообщалось дважды за полчаса.

Утром 15 декабря в нескольких украинских областях была объявлена воздушная тревога, в том числе в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской. Сообщалось о взрыве в городе Очаково Николаевской области.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (в ФСБ обвинили украинские спецслужбы в организации теракта), Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины. В стране начались массовые отключения электричества.

В мире,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители