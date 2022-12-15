СМИ: воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения.

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Сирены слышны в Черкасской, Днепропетровской и в Полтавской областях в 07:09 (08:09 мск), в Кировоградской - в 07:10 (08:10 мск), в Харьковской - в 07:11 (08:11 мск) и в Сумской - в 07:11 (08:11 мск).

Накануне в первой половине дня воздушную тревогу объявили в трех областях на востоке Украины, а также в центре страны. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях были слышны сирены. Сирены в Киеве прозвучали в 5:55.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.