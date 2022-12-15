В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

СМИ: воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Лера Букина

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения.

СМИ: воздушная тревога объявлена в шести областях Украины
Фото: ТАССТАСС

Сирены слышны в Черкасской, Днепропетровской и в Полтавской областях в 07:09 (08:09 мск), в Кировоградской - в 07:10 (08:10 мск), в Харьковской - в 07:11 (08:11 мск) и в Сумской - в 07:11 (08:11 мск).

Накануне в первой половине дня воздушную тревогу объявили в трех областях на востоке Украины, а также в центре страны. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях были слышны сирены. Сирены в Киеве прозвучали в 5:55.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.

После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о выведении из строя почти половины энергетической системы страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии возможности быстро восстановить энергосистему.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Верховный суд,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители