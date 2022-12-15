Экс-глава ЦРУ раскрыл причину вмешательства США в конфликт на Украине

США приняли участие в конфликте между Россией и Украиной для закрепления за собой позиции «ведущий сверхдержавы мира». Такое заявление сделал бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью Fox News, передает РИА Новости.

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Экс-глава разведки США указал, что Вашингтон на фоне военного конфликта на Украине решил укрепить позиции в мире и напомнить о своем повсеместном лидерстве. Петреус добавил, что поддержка Киева особенно актуальна после поражения США в Афганистане. Вашингтон желает продемонстрировать, что все еще может и будет главенствовать в мире.

Петреус напомнил, что США уже выделили Украине невероятную сумму в качестве поддержки — более 19 миллиардов долларов в эквиваленте вооружения и 13 миллиардов экономической поддержки за 2022 год.

На форуме Aspen Security в Вашингтоне, который посвящался обсуждению закона о национальной обороне (NDAA), бывший глава ЦРУ определил и другие приоритеты Соединенных Штатов помимо военной помощи Киеву, а именно — решение конфликта с КНР и укрепление «основной силы» своей армии.