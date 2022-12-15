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44 минуты назад

СМИ: ЕС и НАТО готовят призыв к России насчет спецоперации

Елена Прошина

НАТО и Европейский союз могут официально призвать Россию к прекращению боевых действий и выведению войск с территории Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на попавший в его расположение документ, передает РИА Новости.

СМИ: ЕС и НАТО готовят призыв к России насчет спецоперации
Фото: ТАССТАСС

Издание пишет, что заявление долгое время находилось в работе, однако его публикация постоянно откладывалась в связи с повышением напряженности в отношениях между Кипром и Турцией. Дипломаты рассказали Politico, что окончательная версия документа может быть представлена общественности уже на следующей неделе или в начале 2023 года.

Издание однако отмечает, что некоторые официальные лица настроены скептически, сомневаясь, что публикация заявления случится в ближайшее время.

Ожидается, что Североатлантический альянс и Европейский союз в документе официально обратятся к России с призывом «немедленно прекратить эту войну и вывести силы с Украины». Они также выразят поддержку независимости Украины.

Ранее бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что США вмешиваются в военный конфликт между Россией и Украины для укрепления своей лидирующей позиции в мире. Он указал, что это особенно актуально после поражения Соединенных Штатов в Афганистане.

В мире,Дэвид Петреус,ЦРУ,НАТО,ЕС,
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