СМИ: ЕС и НАТО готовят призыв к России насчет спецоперации

НАТО и Европейский союз могут официально призвать Россию к прекращению боевых действий и выведению войск с территории Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на попавший в его расположение документ, передает РИА Новости.

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Издание пишет, что заявление долгое время находилось в работе, однако его публикация постоянно откладывалась в связи с повышением напряженности в отношениях между Кипром и Турцией. Дипломаты рассказали Politico, что окончательная версия документа может быть представлена общественности уже на следующей неделе или в начале 2023 года.

Издание однако отмечает, что некоторые официальные лица настроены скептически, сомневаясь, что публикация заявления случится в ближайшее время.

Ожидается, что Североатлантический альянс и Европейский союз в документе официально обратятся к России с призывом «немедленно прекратить эту войну и вывести силы с Украины». Они также выразят поддержку независимости Украины.