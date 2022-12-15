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24 минуты назад

В Польше обвинили ЕС в попытке шантажа за принятие пакета не связанных между собой мер

Газета.Ruиещё 11

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны обвиняют Евросоюз в попытке шантажа за предложение принять общим пакетом выделение помощи Украине и введение налога для международных корпораций. Об этом он сообщил по прибытии на саммит ЕС.

В Польше обвинили ЕС в попытке шантажа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Объединение €18 млрд помощи Украины с такими не относящимися к помощи Украине темами, как налог от международных корпораций — какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа», — сказал он.

Ранее Моравецкий заявлял, что некоторые страны Европейского союза не хотят помогать Украине, но скрывают это. По его словам, Варшава открыта для разговора на все темы, но попытка спрятаться за другими государствами, которые с самого начала не хотели помогать Украине, «которые приходилось втягивать, достойна осуждения».

До этого издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов объединения сообщало, что Польша приняла решение отказаться и не поддерживать планы ЕС на 2023-й год по оказанию финансовой поддержки Украине в размере €18 млрд. Уточнялось, что отказ Варшавы связан с опасениями руководства страны по поводу минимальных ставок корпоративного налога.

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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