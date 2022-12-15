В Польше обвинили ЕС в попытке шантажа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны обвиняют Евросоюз в попытке шантажа за предложение принять общим пакетом выделение помощи Украине и введение налога для международных корпораций. Об этом он сообщил по прибытии на саммит ЕС.

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«Объединение €18 млрд помощи Украины с такими не относящимися к помощи Украине темами, как налог от международных корпораций — какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа», — сказал он.

Ранее Моравецкий заявлял, что некоторые страны Европейского союза не хотят помогать Украине, но скрывают это. По его словам, Варшава открыта для разговора на все темы, но попытка спрятаться за другими государствами, которые с самого начала не хотели помогать Украине, «которые приходилось втягивать, достойна осуждения».