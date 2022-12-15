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53 минуты назад

Белый дом заявил об отсутствии у США возможностей исключить Россию из Совбеза ООН

Газета.Ruиещё 1

Соединенные Штаты не видят возможности для изменения правил Организации Объединенных Наций ради исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности организации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

США оказались неспособны исключить Россию из Совбеза ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому", — подчеркнула Жан-Пьер.

По ее словам, администрация США "не видит возможности" изменения правил международной организации и поэтому "сосредоточена на продолжении усилий по изоляции России и в международных организациях и по привлечению России к ответственности, в том числе посредством санкций и принудительных мер, о которых мы объявили сегодня".

Комментарий Белого дома последовал за резолюцией, внесенной американскими конгрессменами Стивом Коэном и Джоном Уилсоном, представляющими комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться того, чтобы Россию исключили из Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине. Политики заявили, что российская специальная военная операция на Украине "нарушила цели и принципы ООН", в связи с чем добиваются от администрации Соединенных Штатов "шагов, нацеленных на ограничение привилегий РФ" в международной организации.

В документе также утверждается, что РФ якобы "совершила вопиющие нарушения" устава ООН, которые "ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе".

Ранее с аналогичным призывом выступал президент Украины Владимир Зеленский. Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал его заявления самопрезентацией и попыткой заработать популистские очки.

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