США оказались неспособны исключить Россию из Совбеза ООН

Соединенные Штаты не видят возможности для изменения правил Организации Объединенных Наций ради исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности организации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

"Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому", — подчеркнула Жан-Пьер.

По ее словам, администрация США "не видит возможности" изменения правил международной организации и поэтому "сосредоточена на продолжении усилий по изоляции России и в международных организациях и по привлечению России к ответственности, в том числе посредством санкций и принудительных мер, о которых мы объявили сегодня".

Комментарий Белого дома последовал за резолюцией, внесенной американскими конгрессменами Стивом Коэном и Джоном Уилсоном, представляющими комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться того, чтобы Россию исключили из Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине. Политики заявили, что российская специальная военная операция на Украине "нарушила цели и принципы ООН", в связи с чем добиваются от администрации Соединенных Штатов "шагов, нацеленных на ограничение привилегий РФ" в международной организации.

В документе также утверждается, что РФ якобы "совершила вопиющие нарушения" устава ООН, которые "ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе".