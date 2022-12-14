Зеленский обратился с просьбой к ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша как можно скорее направить экспертов на украинские энергетические объекты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский озвучил три шага, которые, по его мнению, необходимо предпринять в следующем году для достижения мира. Он указал на то, что Украине нужны современные танки, поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit, для определения сроков реализации его формулы.