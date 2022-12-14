Информацию о плане убить канцлера Германии назвали провокацией

«Я крайне скептически отношусь к неинформационным сообщениям на данную тему. Информацию СМИ по данному конкретному вопросу распространяют в том числе с подачи спецслужб. Цель этой провокации — это закручивание гаек и удар по "Альтернативе для Германии", а также раскрутить тему российской угрозы. Планы убийства канцлера — это не протокол допроса подозреваемых, думаю, себе на меру наказания они вряд ли будут наговаривать. Это, скорее, предположение журналистов, которые громко звучат», — рассказал он.