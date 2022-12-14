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1 час назад

Информацию о плане заговорщиков убить канцлера Германии назвали провокацией

Lenta.ru

Информация о плане заговорщиков убить канцлера Германии Олафа Шольца больше похожа на провокацию, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Е.М. Примакова Российской академии наук (РАН) Александр Камкин. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

Информацию о плане убить канцлера Германии назвали провокацией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источников The New York Times, готовившие переворот в Германии участники организации «Граждане рейха» готовились ликвидировать Шольца и арестовать депутатов. О планах стало известно из найденных полицией соглашений о неразглашении. Некоторые из таких документов были подписаны с согласием, что за нарушение молчания грозит смерть.

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«Я крайне скептически отношусь к неинформационным сообщениям на данную тему. Информацию СМИ по данному конкретному вопросу распространяют в том числе с подачи спецслужб. Цель этой провокации — это закручивание гаек и удар по "Альтернативе для Германии", а также раскрутить тему российской угрозы. Планы убийства канцлера — это не протокол допроса подозреваемых, думаю, себе на меру наказания они вряд ли будут наговаривать. Это, скорее, предположение журналистов, которые громко звучат», — рассказал он.

7 декабря полиция ФРГ предотвратила государственный переворот. По подозрению в его подготовке были задержаны 25 человек, в том числе россиянка. По данным правоохранительных органов, они могут быть последователями «рейхсбюргеров» («Граждан рейха»). Члены этого неонацистского движения выступают против существующего государственного строя и считают себя гражданами Второго рейха — Германской империи времен правления Гогенцоллернов.

NYT: организаторы госпереворота в Германии планировали убийство Шольца

Заговорщики хотели свергнуть конституционные органы в стране и привести к власти 71-летнего Генриха XIII (Heinrich XIII) из княжеского рода Ройссов.

Источники NYT в парламенте отмечали, что принц Генрих XIII может быть связан с российским консульством в Лейпциге. По данным издания, он не менее двух раз встречался с российскими дипломатами.

В мире,Александр Камкин,Олаф Шольц,ИМЭМО РАН,РАН,
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