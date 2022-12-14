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59 минут назад

СМИ: украинских беженцев начали выселять из госжилья в Израиле

Алиса Селезнёва

Граждан Украины, которые бежали от военных действий в Израиль, уведомили о том, что они должны искать другое жилье взамен спонсируемого государством. Об этом со ссылкой на телеканал N12 пишет газета Jerusalem Post.

СМИ: украинских беженцев начали выселять из госжилья в Израиле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, речь идет о 100 украинцах, которые уже получили уведомления о том, что им необходимо выселиться из предоставленного бесплатно жилья. При этом в семьях беженцев есть инвалиды и люди с особыми потребностями.

Украинцы рассказали изданию, что просто не знают, куда им идти.

В свою очередь в Минсоцобеспечения Израиля напомнили, что изначально жилье было оплачено на три месяца, и период бесплатного пребывания в нем беженцев уже несколько раз продлевался.

«Контракт с одним из операторов, принимающих беженцев, истек, и арендаторам, которые не могут финансировать жилье из-за медицинских показаний, были предложены альтернативы в гостинице», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее британские СМИ сообщали, что власти постепенно сворачивают программу «Дома для Украины». В ее рамках семьи из Великобритании принимали беженцев, за что получали выплаты от правительства. Сейчас же все больше украинцев оказываются на улицах — по подсчетам газеты Guardian, в 2023 году их число может достичь по меньшей мере 50 тыс. человек.

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