СМИ: украинских беженцев начали выселять из госжилья в Израиле

Граждан Украины, которые бежали от военных действий в Израиль, уведомили о том, что они должны искать другое жилье взамен спонсируемого государством. Об этом со ссылкой на телеканал N12 пишет газета Jerusalem Post.

По данным издания, речь идет о 100 украинцах, которые уже получили уведомления о том, что им необходимо выселиться из предоставленного бесплатно жилья. При этом в семьях беженцев есть инвалиды и люди с особыми потребностями.

Украинцы рассказали изданию, что просто не знают, куда им идти.

В свою очередь в Минсоцобеспечения Израиля напомнили, что изначально жилье было оплачено на три месяца, и период бесплатного пребывания в нем беженцев уже несколько раз продлевался.

«Контракт с одним из операторов, принимающих беженцев, истек, и арендаторам, которые не могут финансировать жилье из-за медицинских показаний, были предложены альтернативы в гостинице», - подчеркнули в ведомстве.