Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США

Полиция безопасности Эстонии подтвердила арест россиянина Вадима Конощенка по запросу США. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.
По информации издания, Конощенок проживал на территории Эстонии.
"Вадима Конощенка по запросу американского минюста (задержали. - "Газета.Ru") 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США. Подозреваемый в работе на ФСБ Конощенок, предположительно, переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и патроны для снайперского оружия", - говорится в публикации.
Власти США подозревают, что россиянин является действующим сотрудником ФСБ. Он якобы получал санкционную продукцию из США и переправлял ее в Россию.
Ранее на Канарах задержали мужчину за отмывание денег, связанных с делом Магнитского. Имя задержанного не раскрывается. В полиции считают, что он был в центре преступной схемы.