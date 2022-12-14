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13 минут назад

Эстония подтвердила арест россиянина Конощенка по запросу США

Газета.Ruиещё 1

Полиция безопасности Эстонии подтвердила арест россиянина Вадима Конощенка по запросу США. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США
Фото: Postimees/ScanpixPostimees/Scanpix

По информации издания, Конощенок проживал на территории Эстонии.

"Вадима Конощенка по запросу американского минюста (задержали. - "Газета.Ru") 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США. Подозреваемый в работе на ФСБ Конощенок, предположительно, переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и патроны для снайперского оружия", - говорится в публикации.

Власти США подозревают, что россиянин является действующим сотрудником ФСБ. Он якобы получал санкционную продукцию из США и переправлял ее в Россию.

Ранее на Канарах задержали мужчину за отмывание денег, связанных с делом Магнитского. Имя задержанного не раскрывается. В полиции считают, что он был в центре преступной схемы.

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