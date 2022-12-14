Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США

"Вадима Конощенка по запросу американского минюста (задержали. - "Газета.Ru") 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США. Подозреваемый в работе на ФСБ Конощенок, предположительно, переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и патроны для снайперского оружия", - говорится в публикации.