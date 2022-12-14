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26 минут назад

Шольц пригрозил противникам поддержки Украины

Lenta.ru

Противники поддержки Украины в Европейском союзе (ЕС) не смогут нарушить единство объединения, сказал канцлер Германии Олаф Шольц, намекая на действия Венгрии. Его слова приводит Reuters.

«Любой, кто думает, что может подорвать ценности Евросоюза, которым привержены все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу в этой попытке», — пригрозил политик.

Ранее страны ЕС решили заморозить средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине. В частности, предполагается заморозить финансирование для Будапешта на 7,5 миллиарда евро.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

До этого Венгрия отказалась поддержать новый пакет антироссийских санкций на встрече постпредов ЕС, а также выступила против удвоения фонда оружия для Украины и других стран.

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