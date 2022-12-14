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1 час назад

NYT: обвиняемый в заговоре в Германии принц Генрих XIII посещал российских дипломатов

Газета.Ru

Принц Генрих XIII, которого прокуратура Германии назвала одним из лидеров подготовки государственного переворота в стране, встречался с российскими дипломатами в генконсульстве РФ в Лейпциге. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Появились подробности подготовки госпереворота в ФРГ
Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look PressBoris Roessler/dpa/Global Look Press

По данным издания, Генрих XIII, потомок 700-летнего рода Ройссов, дважды посещал российское консульство в Лейпциге, где, как утверждается, встречался с российскими дипломатами. Один из таких визитов произошел в июне в День России. При этом у следствия нет никаких доказательств того, что российские дипломаты обсуждали или как-то поддерживали заговор.

По данным источников NYT, в тайниках участников планировавшегося госпереворота было найдено 40 единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов. Также во время рейдов были обнаружены документы с клятвами участников группировки "Граждане рейха" о неразглашении планов госпереворота. В них было указано, что нарушение договора карается смертью.

В Германии заявили о предотвращении госпереворота

Ранее сообщалось, что у подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии изъяли золото, серебро, пистолеты, мечи, электрошокеры и боевые каски. Кроме того, правоохранители конфисковали у "Граждан рейха" более €130 тыс. Утверждается, что "Граждане рейха" планировали штурм Бундестага, а также убийство канцлера. Они собирались создать временное правительство, которое "должно было вести переговоры о новом государственном порядке" в Германии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения о попытке госпереворота в ФРГ внутренним делом Германии.

В мире,Мария Захарова,МИД России,Бундестаг,
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