Минюст Грузии обвинил Саакашвили в "симуляциях"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который проходит лечение в частной тбилисской клинике "Вивамед", прибегает к определенным "симуляциям" в процессе терапии. Об этом во вторник сообщил министр юстиции республики Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2.

Фото: ТАСС ТАСС

"Конечно же, мы имеем дело с симуляциями. В данном случае я не говорю о состоянии здоровья, однако определенные симуляции есть. Есть и соответствующие доказательства этого. До этого мы осознанно воздерживались от подобных разговоров, всегда призывали его (Саакашвили - прим. ТАСС) подчиняться врачам, пройти полноценное лечение", - сказал Брегадзе.

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Глава грузинского Минюста также добавил, что если подобные случаи "симуляции" не прекратятся, то ведомство вынуждено будет опубликовать определенные факты.

"Если не будут прекращены симулятивные действия, мы будем вынуждены обнародовать определенные кадры", - сказал министр, добавив, что его ведомство пойдет на такой шаг, если это будет необходимым для безопасности страны и народа, а также сохранения международного имиджа Грузии.

По словам Брегадзе, целью "симуляций" Саакашвили является любыми способами избежать тюрьмы и выехать за границу.

Тбилисский городской суд в среду должен рассмотреть ходатайство адвокатов Саакашвили о его освобождении по состоянию здоровья. Ранее наличие в организме Саакашвили тяжелых металлов, в том числе следов ртути, показало исследование экспертов неправительственной организации "Эмпатия". По их данным, у политика выявлено десять диагнозов, которые несовместимы с тюремным заключением. По словам главы "Эмпатии" Мариам Джишкариани, экс-президента необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае он может умереть. С призывом о вывозе политика за рубеж на лечение во вторник выступил и консилиум медиков, созданный на тот момент омбудсменом Грузии Нино Ломджарией. По их данным, у Саакашвили четвертая стадия истощения организма.