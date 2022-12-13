Генсек ООН встретится в Вашингтоне с сенаторами США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет в Вашингтоне встречи с руководством комитетов по ассигнованиям и иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь ООН прибыл в Вашингтон, где он сегодня встретится с сенаторами Конгресса США, - сказал Дюжаррик. - Он принял предложение сенатора Патрика Лихи, чтобы встретиться с ними и другими членами руководства комитета по ассигнованиям Сената".
"Антониу Гутерриш также проведет встречу с главой и старшим [республиканцем] комитета по иностранным делам Сената Робертом Менендесом и Джеймсом Ришем", - отметил он.