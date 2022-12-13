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57 минут назад

В Германии не исключили связь подозреваемых в попытке госпереворота с Россией

Lenta.ru

Немецкие силовики не исключают, что граждане, задержанные по подозрению в попытке госпереворота в стране, были связаны с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на материал издания Bild.

В Германии не исключили связь подозреваемых в попытке госпереворота с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его данным, в Федеральной прокуратуре заявили, что подозреваемые собирались согласовать новый государственный порядок в стране со странами, победившими во Второй мировой войне.

«Главным контактным лицом для этих переговоров участники организации видели исключительно Россию», — утверждается в материале.

Отмечается, что главного инициатора переворота принца Генриха XIII заключили под стражу. При этом в июне 2021 года он якобы принимал участие в праздновании Дня России в генконсульстве РФ в Лейпциге. Спутницей Генриха XIII журналисты называют гражданку Росссии Виталию Б. Утверждается, что она лоббировала интересы путчистов в российских правительственных структурах.

Представитель фракции ХДС/ХСС Гюнтер Крингс добавил, что арестованные граждане «видимо, специально ищут близость России и контакты с представителями РФ в Германии». Он призвал выяснить, есть ли у предполагаемых заговорщиков связи с Москвой.

7 декабря правоохранители ФРГ предотвратили государственный переворот. Его планировали совершить правые экстремисты, намеревавшиеся взять штурмом Бундестаг. В рамках этого дела были задержаны более 25 человек, в том числе позже была арестована гражданка России Виталия Б.

В день предотвращения переворота сообщалось, что подозреваемые связывались с представителями России, однако поддержки не получили. Прокуратура ФРГ заявляла, что у страны нет оснований полагать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.

В мире,Бундестаг,
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