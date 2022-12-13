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17 минут назад

Лукашенко назначил нового главу МИД Белоруссии

Мария Иванова

Новым министром иностранных дел Белоруссии стал первый замглавы МИД страны Сергей Алейник. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на указ президента Александра Лукашенко.

Лукашенко назначил нового главу МИД Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одновременно Лукашенко назначил Андрея Лукьяновича новым командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии. До этого Лукьянович занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации.

Лукашенко провел с Алейником и Лукьяновичем встречу в день их назначения на новые посты.

«Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве», - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что Алейнику «нелегко будет».

Предыдущий глава МИД Белоруссии Александр Макей скончался в конце ноября на 65-м году жизни. СМИ назвали причиной его смерти инфаркт.

В мире,Александр Лукашенко,
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