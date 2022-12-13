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18 минут назад

Rzeczpospolita: страны Евросоюза массово возвращают в Польшу нелегальных мигрантов

Газета.Ru

Страны Европейского союза начали массово возвращать в Польшу нелегальных мигрантов, ранее прибывавших с нарушениями. Об этом сообщили в издании Rzeczpospolita.

Страны ЕС массово возвращают в Польшу нелегальных мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Страны Европы начали массово отсылать нам нелегальных мигрантов, пересекших польскую границу», — пояснили в газете.

Согласно информации СМИ, за последние 4 месяца в Польшу отправили 353 иностранца из других стран ЕС. Речь также о 76 мигрантах, которые незаконно покинули Белоруссию.

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Больше всего лиц, совершивших нарушения, передали из Германии (229), Норвегии (27) и Швеции (25).

Возврат мигрантов ведут на основании регламента Европейского парламента, так называемого «Дублин III» от 2013 года. Данная мера может быть задействована в случае доказательства незаконного пересечения границы государства-члена ЕС с территории третьей страны.

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