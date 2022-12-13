Страны ЕС массово возвращают в Польшу нелегальных мигрантов

Страны Европейского союза начали массово возвращать в Польшу нелегальных мигрантов, ранее прибывавших с нарушениями. Об этом сообщили в издании Rzeczpospolita.

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«Страны Европы начали массово отсылать нам нелегальных мигрантов, пересекших польскую границу», — пояснили в газете.

Согласно информации СМИ, за последние 4 месяца в Польшу отправили 353 иностранца из других стран ЕС. Речь также о 76 мигрантах, которые незаконно покинули Белоруссию.

Больше всего лиц, совершивших нарушения, передали из Германии (229), Норвегии (27) и Швеции (25).