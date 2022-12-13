В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
36 минут назад

В ЕК подсчитали объем помощи Украине с 2014 года

Лера Букина

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина с 2014 года получила от Евросоюза помощь в размере €90 млрд, передает ТАСС.

В ЕК подсчитали объем помощи Украине с 2014 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В предстоящем году Европа профинансирует эту страну на €18 млрд, добавила она. Глава ЕК анонсировала начало работы хаба для помощи Украине в сфере энергетики в Польше со следующей недели.

Также фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС поставить Киеву 30 млрд светодиодных лампочек. Она обратилась к другим странам с призывом направить еще 20 млрд для экономии 1 ГВт электроэнергии.

Фон дер Ляйенна сегодня выступает на конференции доноров помощи Украине в Париже.

О согласовании послами стран ЕС пакета финансовой помощи Украине в размере €18 млрд и минимального налога для крупных компаний в размере 15% ранее проинформировало председательство Чехии в Совете ЕС. Сообщалось о предоставлении разрешения Венгрии использовать средства из фондов Евросоюза в размере €5,8 млрд в случае выполнения Будапештом 27 предварительных условий.

В мире,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители