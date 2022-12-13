В ЕК подсчитали объем помощи Украине с 2014 года

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина с 2014 года получила от Евросоюза помощь в размере €90 млрд, передает ТАСС.

В предстоящем году Европа профинансирует эту страну на €18 млрд, добавила она. Глава ЕК анонсировала начало работы хаба для помощи Украине в сфере энергетики в Польше со следующей недели.

Также фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС поставить Киеву 30 млрд светодиодных лампочек. Она обратилась к другим странам с призывом направить еще 20 млрд для экономии 1 ГВт электроэнергии.

Фон дер Ляйенна сегодня выступает на конференции доноров помощи Украине в Париже.