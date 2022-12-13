В ЕК подсчитали объем помощи Украине с 2014 года

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина с 2014 года получила от Евросоюза помощь в размере €90 млрд, передает ТАСС.
В предстоящем году Европа профинансирует эту страну на €18 млрд, добавила она. Глава ЕК анонсировала начало работы хаба для помощи Украине в сфере энергетики в Польше со следующей недели.
Также фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС поставить Киеву 30 млрд светодиодных лампочек. Она обратилась к другим странам с призывом направить еще 20 млрд для экономии 1 ГВт электроэнергии.
Фон дер Ляйенна сегодня выступает на конференции доноров помощи Украине в Париже.
О согласовании послами стран ЕС пакета финансовой помощи Украине в размере €18 млрд и минимального налога для крупных компаний в размере 15% ранее проинформировало председательство Чехии в Совете ЕС. Сообщалось о предоставлении разрешения Венгрии использовать средства из фондов Евросоюза в размере €5,8 млрд в случае выполнения Будапештом 27 предварительных условий.