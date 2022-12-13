Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) удалось добиться вывода с Запорожской атомной станции тяжелых вооружений, передает РИА Новости.

Об этом он заявил перед началом международной конференции по помощи Украине в Париже, однако не пояснил, что имел в виду.

«Наша цель – демилитаризация зоны вокруг станции, мы уже добились вывода тяжелых и легких вооружений, и теперь обсуждаются практические аспекты», — сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что Запорожская АЭС нуждается в защите и что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет «постоянные переговоры», которые позволят «полностью защитить ЗАЭС». По словам французского лидера, ближайшие недели в этом смысле будут решающими.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в начале марта. Гросси ранее заявлял, что вывод вооружений с территории ЗАЭС будет частью соглашения Киева и Москвы с МАГАТЭ. В свою очередь глава «Росатома» Лихачев отмечал, что в целях безопасности Россия не будет отводить военных, охраняющих станцию.

В МИД РФ подчеркивали, что о передаче Россией контроля над Запорожской атомной станцией третьей стороне «не может быть и речи».