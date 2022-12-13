Россияне из ЧВК "Вагнер" погибли при масштабных столкновениях в ЦАР

Более пятидесяти человек, включая десять россиян из ЧВК, погибли при боевых столкновениях в Центральноафриканской республике. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, передает MK.
Ранее 8 декабря несколько десятков человек из «Патриотической коалиции за перемены в ЦАР» достигли населенного пункта Акошо префектуры Верхнее Котто в ста километрах от столицы. Узнав об этом, члены российской ЧВК «Вагнер» решили блокировать их дальнейшее продвижение. Им удалось окружить противника 10 декабря, но в тот же день произошла стычка, при которой, по некоторым данным, погибли девять повстанцев и три россиянина.
Через несколько часов появилась информация о подмоге в лице повстанцев «Патриотической коалиции за перемены в ЦАР». Участники ЧВК "Вагнер" совместно с ВС ЦАР устроили засаду, в перестрелке погибли пятнадцать боевиков, десять представителей правительственных сил и пять россиян. Такую информацию предоставили очевидцы события, официальные данные отсутствуют.
Как пишет издание, позднее выяснилось, что от полученных ран скончались еще два россиянина. Тела всех погибших граждан РФ эвакуированы в Банги.
При этом «Патриотическая коалиция за перемены в ЦАР» одержала победу в соседней с Верхним Котто префектуре Уака, повстанцы захватили Лиотто и Бойо. Военные силы ЦАР были вынуждены спешно отступить, в связи с этим установить даже приблизительные потери обеих сторон не представляется возможным.