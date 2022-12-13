В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
23 минуты назад

Россияне из ЧВК "Вагнер" погибли при масштабных столкновениях в ЦАР

Елена Прошина

Более пятидесяти человек, включая десять россиян из ЧВК, погибли при боевых столкновениях в Центральноафриканской республике. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, передает MK.

Россияне из ЧВК "Вагнер" погибли при масштабных столкновениях в ЦАР
Фото: ТАССТАСС

Ранее 8 декабря несколько десятков человек из «Патриотической коалиции за перемены в ЦАР» достигли населенного пункта Акошо префектуры Верхнее Котто в ста километрах от столицы. Узнав об этом, члены российской ЧВК «Вагнер» решили блокировать их дальнейшее продвижение. Им удалось окружить противника 10 декабря, но в тот же день произошла стычка, при которой, по некоторым данным, погибли девять повстанцев и три россиянина.

Через несколько часов появилась информация о подмоге в лице повстанцев «Патриотической коалиции за перемены в ЦАР». Участники ЧВК "Вагнер" совместно с ВС ЦАР устроили засаду, в перестрелке погибли пятнадцать боевиков, десять представителей правительственных сил и пять россиян. Такую информацию предоставили очевидцы события, официальные данные отсутствуют.

Как пишет издание, позднее выяснилось, что от полученных ран скончались еще два россиянина. Тела всех погибших граждан РФ эвакуированы в Банги.

При этом «Патриотическая коалиция за перемены в ЦАР» одержала победу в соседней с Верхним Котто префектуре Уака, повстанцы захватили Лиотто и Бойо. Военные силы ЦАР были вынуждены спешно отступить, в связи с этим установить даже приблизительные потери обеих сторон не представляется возможным.

В мире,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители