В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
6 минут назад

Слова Меркель о Минских соглашениях напугали Европу

Елена Прошина

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о настоящих целях минских соглашений вызывают опасения, так как оно подрывает доверие к политическим лицам Европы. Такой комментарий оставил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, передает РИА Новости.

Слова Меркель о Минских соглашениях напугали Европу
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что Ангела Меркель упомянула о несерьезности минских соглашений, пояснив, что их принятие произошло исключительно ради предоставления Украине необходимого для подготовки к возможному военному развитию времени.

«Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом... Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия», — считает Штрахе.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич ранее заявил, что слова бывшего канцлера Германии об истинном предназначении минских соглашений демонстрируют текущую позицию Запада в конфликте на Украине.

Агентство уточняет, что Ангела Меркель высказалась подобным образом в интервью ежедневнику Die ZEIT в начале декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Запад не собирался выполнять минские соглашения, а лишь намеревался использовать выигранное время, чтобы продолжать поставки оружия на Украину.

В мире,Ангела Меркель,Мария Захарова,МИД России,ОБСЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители