Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о настоящих целях минских соглашений вызывают опасения, так как оно подрывает доверие к политическим лицам Европы. Такой комментарий оставил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, передает РИА Новости.

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Он пояснил, что Ангела Меркель упомянула о несерьезности минских соглашений, пояснив, что их принятие произошло исключительно ради предоставления Украине необходимого для подготовки к возможному военному развитию времени.

«Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом... Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия», — считает Штрахе.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич ранее заявил, что слова бывшего канцлера Германии об истинном предназначении минских соглашений демонстрируют текущую позицию Запада в конфликте на Украине.