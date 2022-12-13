Слова Меркель о Минских соглашениях напугали Европу

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о настоящих целях минских соглашений вызывают опасения, так как оно подрывает доверие к политическим лицам Европы. Такой комментарий оставил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, передает РИА Новости.
Он пояснил, что Ангела Меркель упомянула о несерьезности минских соглашений, пояснив, что их принятие произошло исключительно ради предоставления Украине необходимого для подготовки к возможному военному развитию времени.
«Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом... Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия», — считает Штрахе.
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич ранее заявил, что слова бывшего канцлера Германии об истинном предназначении минских соглашений демонстрируют текущую позицию Запада в конфликте на Украине.
Агентство уточняет, что Ангела Меркель высказалась подобным образом в интервью ежедневнику Die ZEIT в начале декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Запад не собирался выполнять минские соглашения, а лишь намеревался использовать выигранное время, чтобы продолжать поставки оружия на Украину.