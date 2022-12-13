Зеленский сделал признание о борьбе с армией России

Украине будет сложно сражаться с армией России без поддержки США. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, добавив, что Киев по этой причине внимательно следит за происходящим в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Украины телеведущему Дэвиду Леттерману для стримингового сервиса Netflix.

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Владимир Зеленский рассказал, что Киев следит за событиями в США, так как Вашингтон — лидер в поддержке Украины. Без помощи Соединенных Штатов Украине придется «очень сложно», признал глава государства. Он добавил, что вопрос об окончании военного конфликта также зависит от этой поддержки, Украина нуждается в мощной помощи для скорейшего разрешения ситуации.

Зеленский отметил, что Киев отслеживает сигналы в политике США со всех сторон. По его словам, изменения климата в Конгрессе может очень сильно повлиять на помощь Украине. Он также признал, что в определенный момент Киев проявил беспокойство в связи с замедлением очередной поставки военной помощи от США.