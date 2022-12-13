Зеленский сделал признание о борьбе с армией России

Украине будет сложно сражаться с армией России без поддержки США. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, добавив, что Киев по этой причине внимательно следит за происходящим в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Украины телеведущему Дэвиду Леттерману для стримингового сервиса Netflix.
Владимир Зеленский рассказал, что Киев следит за событиями в США, так как Вашингтон — лидер в поддержке Украины. Без помощи Соединенных Штатов Украине придется «очень сложно», признал глава государства. Он добавил, что вопрос об окончании военного конфликта также зависит от этой поддержки, Украина нуждается в мощной помощи для скорейшего разрешения ситуации.
Зеленский отметил, что Киев отслеживает сигналы в политике США со всех сторон. По его словам, изменения климата в Конгрессе может очень сильно повлиять на помощь Украине. Он также признал, что в определенный момент Киев проявил беспокойство в связи с замедлением очередной поставки военной помощи от США.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на Украине, чтобы усилить контроль за поставками своего вооружения.