Зеленский осудил возможность заморозки конфликта на Украине

«Конец — это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах. Война — это не заморозка конфликта. Это не значит, что завтра не летают дроны, а где-то там на фронте люди убивают, но это далеко и к нам не относится. Нет, это нечестно. Потому что все это — наши граждане, которые воюют. Война рядом», — заявил Зеленский.