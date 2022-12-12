В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
42 минуты назад

Зеленский осудил возможность заморозки конфликта на Украине

Конфликт на Украине не может закончиться заморозкой и прекращением огня, на возможности которых настаивают западные партнеры Киева. Подобную опцию на мирных переговорах с Россией в шоу Дэвида Леттермана на Netflix осудил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский осудил возможность заморозки конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Конец — это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах. Война — это не заморозка конфликта. Это не значит, что завтра не летают дроны, а где-то там на фронте люди убивают, но это далеко и к нам не относится. Нет, это нечестно. Потому что все это — наши граждане, которые воюют. Война рядом», — заявил Зеленский.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пессимистично оценил перспективы переговоров между Россией и Украиной. По его оценкам, президент РФ Владимир Путин пока не готов вести переговоры «в духе доброй воли». Клеверли отметил, что Великобритания выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, однако критерии переговоров и их параметры должен устанавливать Киев, а не Москва.

В мире,Дэвид Леттерман,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Netflix,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители