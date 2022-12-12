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46 минут назад

Советник Госдепартамента США неожиданно отменил визит в Косово

Газета.Ru

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле отменил свой визит в Косово, который должен был состояться сегодня, сообщает "Косово online".

Советник Госдепартамента США неожиданно отменил визит в Косово
Фото: Gemunu Amarasinghe/APGemunu Amarasinghe/AP

Визит отменен "по семейным обстоятельствам".

Планировалось, что сегодня днем Шолле и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар встретятся с премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти. Правительство Косово объявило, что Курти проведет встречу только с Эскобаром во второй половине дня.

Ранее бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа на переговорах по Косово Ричард Гренелл заявил, что США должны прекратить поддерживать власти Косово, которые сеют террор. Он также призвал власти Евросоюза "изменить курс своей косово-сербской стратегии". По мнению Гренелла, ЕС только усугубляет балканский кризис.

В мире,Ричард Гренелл,Дональд Трамп,Госдеп США,ЕС,
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