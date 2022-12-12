Советник Госдепартамента США неожиданно отменил визит в Косово

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле отменил свой визит в Косово, который должен был состояться сегодня, сообщает "Косово online".

Фото: Gemunu Amarasinghe/AP Gemunu Amarasinghe/AP

Визит отменен "по семейным обстоятельствам".

Планировалось, что сегодня днем Шолле и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар встретятся с премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти. Правительство Косово объявило, что Курти проведет встречу только с Эскобаром во второй половине дня.