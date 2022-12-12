СМИ раскрыли главную цель девятого пакета санкций ЕС

Девятый пакет санкций Евросоюза будет в первую очередь направлен против российских СМИ и связанных с ними известных россиян. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на «санкционные документы ЕС».

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По данным издания, проект нового черного списка включает 144 человек, в том числе телеведущих Бориса Корчевникова, Марину Ким и писателя, переводчика Дмитрия Пучкова.

В документах ЕС, в частности, подчеркивается, что Корчевников публикует в соцсетях посты, которые «ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом».

По информации EUobserver, проект девятого пакета санкций предусматривает меры против пяти руководителей компаний «РЕН ТВ» и «ТВ-Новости», заморозку активов медиахолдингов ВГТРК и «Национальная медиагруппа», а также запрет на вещание в странах ЕС для каналов НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ.

В документах ЕС российские медиа обвиняются в «грубом искажении и манипулировании фактами» с целью оправдания политики России и «дестабилизации стран ЕС», что представляет собой «значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Союза».

EUobserver отмечает, что девятый пакет включает и экономические меры - запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России, запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям и заморозку активов Московского кредитного банка и Дальневосточного банка.