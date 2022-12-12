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1 час назад

Лукашенко пригрозил чиновникам-бюрократам топором

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников действовать без волокиты и пригрозил им топором. Об этом он высказался во время рассмотрения кадровых вопросов, сообщает пресс-служба главы республики.

Лукашенко попросил чиновников «не забывать уроки прошлых лет» и исключить из своей работы «волокиту и бюрократизм».

«Чтобы не было так… Пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет», — пояснил глава государства.

Лукашенко заявил о плане НАТО устроить вооруженный конфликт с Россией

В качестве примера нежелательной ситуации президент привел случай с микрорайоном Сокол в Минске, где только после его личного вмешательства были решены проблемы с жильем для многодетных семей.

Ранее Лукашенко прокомментировал уход предприятий иностранных инвесторов из Белоруссии. Глава государства предложил «помахать рукой» им и «перекреститься».

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