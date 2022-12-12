Ватикан предложил стать местом для диалога по Украине

Ватикан мог бы стать подходящим местом для организации встречи сторон для диалога по Украине , считает государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин .

Он отметил, что Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого. Желание государства, подчеркнул Паролин, заключается в том, чтобы предложить пространство, где стороны могут встретиться и начать диалог без предварительных условий, передает ТАСС.