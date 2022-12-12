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45 минут назад

Ватикан предложил стать местом для диалога по Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Ватикан мог бы стать подходящим местом для организации встречи сторон для диалога по Украине, считает государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Ватикан предложил стать местом для диалога по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого. Желание государства, подчеркнул Паролин, заключается в том, чтобы предложить пространство, где стороны могут встретиться и начать диалог без предварительных условий, передает ТАСС.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

В мире,Ричард Галлахер,Пьетро Паролин,
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