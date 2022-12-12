Ватикан предложил стать местом для диалога по Украине

Ватикан мог бы стать подходящим местом для организации встречи сторон для диалога по Украине, считает государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
Он отметил, что Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого. Желание государства, подчеркнул Паролин, заключается в том, чтобы предложить пространство, где стороны могут встретиться и начать диалог без предварительных условий, передает ТАСС.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.