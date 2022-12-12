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29 минут назад

Боррель перепутал Россию с Украиной

Лера Букина

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель допустил ошибку в разговоре с журналистами. Он перепутал Россию и Украину, пообещав ввести санкции против Ирана за оказание поддержки Киеву, передает РИА Новости.

Боррель перепутал Россию с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь он произнес перед началом заседания в Брюсселе глав МИД. Боррель подчеркнул, что на прошлой неделе у него состоялась долгая беседа с министром иностранных дел Ирана. По его словам, стороны обсудили, помимо смертной казни в стране, санкции, «которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украине».

Боррель подчеркнул, что иранскую сторону ждут «очень, очень жесткие» рестрикции в связи с якобы поставками беспилотников РФ для спецоперации. Москва и Тегеран неоднократно опровергали данные слухи. По словам министра иностранных дел Ирана, данная информация не что иное, как ложь.

Ранее Великобритания выразила обеспокоенность военным сотрудничеством РФ и Ирана. Однако российские дипломаты подвергли критике позицию страны.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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