Обзор иноСМИ: Крым как начало мира и наплыв беженцев в Ирландии

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WP: на Западе надеются на завершение конфликта с РФ через Крым

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Президент РФ Владимир Путин дал понять, что любые попытки Украины получить контроль над Крымом будут переходом красной черты, который он не потерпит. Как отмечает The Washington Post, на Западе этого не хотят и рассчитывают, что договоренности по Крыму смогут положить конец украинскому кризису.

Запад, поддерживая Украину, опасается, что любая попытка Киева вторгнуться в Крым может спровоцировать Россию на решительный ответ, вплоть до применения ядерной бомбы. Некоторые западные чиновники надеются, что международное признание Крыма российским может стать основой для дипломатического прекращения конфликта. Во время первоначальных мирных переговоров в марте Киев дал понять, что готов к отдельному обсуждению статуса Крыма. Это повышает вероятность того, Зеленский открыт для обращения с Крымом иначе, чем с ДНР, ЛНР и другими регионами. Лорд Дэвид Ричардс, бывший начальник штаба британской армии, считает, что «какая-то договоренность по Крыму» возможна.

«Кто все эти люди?»: наплыв украинских беженцев в Ирландии

У ирландского курортного города Каслбар, в котором сейчас проживает более двух тысяч украинских беженцев, иссякают запасы гостеприимства, пишет The Globe and Mail. В городе с населением 12 тысяч человек украинцы изо всех сил пытаются найти работу и беспокоятся о том, как они будут жить без щедрости местных жителей.

Среди местных растет напряжение, они настороженно относятся к растущему количеству беженцев. Координатор помощи беженцам Лили Лузан рассказывает, что в начале жители Каслбара стремились помочь украинцам, но сейчас «настроение изменилось». Мэр города Майкл Килкойн заявил, что горожане готовы помогать беженцам до сих пор, но хотят понимать, «кто все эти люди и каков план». Если центральная власть размещает в городе так много беженцев и не дает на это ресурсов, она фактически забирает блага у людей, которые здесь живут, подчеркнул мэр.

Reuters: Байден лично взялся за освобождение морпеха из тюрьмы РФ

Сотрудники администрации Джо Байдена проведут специальную встречу, чтобы обсудить дальнейшие шаги для освобождения бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, который в 2020 году был заключен в российскую тюрьму по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме заявили, что президент и госсекретарь Энтони Блинкен лично сосредоточились на усилиях по освобождению Уилана. Администрация может вскоре ввести новые санкции в соответствии с указом президента, подписанным прошлым летом (предусматривает ограничения и запрет на выдачу виз лицам, ответственным за неправомерное задержание американских граждан). Байден ранее объявил об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута, но не смог добиться освобождения Уилана. Байден сказал, что Россия «по-другому» относится к делу Уилана, но пообещал никогда не сдаваться.

Путин и Эрдоган обсудили расширение зерновой сделкой

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин обсудили способы расширить соглашение о поставках украинского зерна, сообщает Bloomberg. Эрдоган сообщил, что в зерновой коридор могут быть включены другие товары и продукты питания.

Агентство напоминает, что именно Эрдоган помог заключить первоначальное соглашение, позволяющее обеспечить непрерывный поток поставок зерна и растительного масла в разгар конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря сообщил, что обсудил с Эрдоганом «дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора».

Британия готовится экстренно запустить угольные электростанции

Оператор единой электросети Великобритании National Grid поручил начать разогрев двух аварийных угольных генераторов, поскольку сеть сталкивается с первым большим испытанием энергетического кризиса: спрос по всей стране стремительно растет, а температура опускается ниже нуля. Об этом сообщает Financial Times.