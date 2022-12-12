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52 минуты назад

The Atlantic: Китай разработал план по нанесению военного поражения США

Алиса Селезнёва

Китай стремится к военному превосходству над США и вкладывает деньги в новейшие технологии, которые в перспективе смогут привести к поражению американцев на поле боя.

Об этом предупреждают на страницах The Atlantic бывший гендиректор и председатель правления Alphabet Эрик Шмидт и занимавший пост заместителя министра ВМФ США в 2009-2013 годах Роберт Уорк.

Си Цзиньпин призвал продвигать китайскую культуру по всему миру

По их словам, США напуганы перспективой утратить военное превосходств в мире, которая была обозначена еще в 2017 году. При этом основным соперником американцев в борьбе за мировое господство может стать Китай.

«После десятилетий внимательного изучения наших вооруженных сил Китай вложил огромные средства в план, направленный на то, чтобы нанести нам поражение. Его цель — выявить и атаковать важные узлы в операционных системах ВС США», - говорится в статье.

Авторы отметили, что Китай уже продемонстрировал свою способность негативно воздействовать на цифровую инфраструктуру в США с помощью кибератак, а также провел испытания гиперзвуковой ракеты, которая может достичь любой точки в Америке и которую непросто обнаружить и уничтожить.

При этом в войне будущего большое знание будет иметь искусственный интеллект и передовые вычисления, а американской армии, чтобы сохранить свою боеспособность, нужно приспосабливаться к быстро меняющемуся характеру боевых действий, констатировали они.

Ранее администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения для России и Китая, которые касаются продажи чипов. Речь идет о продукции, которая используется для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. При этом Нидерланды намерены в следующем месяце ввести ограничения на поставку литографического оборудования в Китай, чтобы по согласованию с США ограничить доступ Пекина к современным технологиям.

В мире,Видео,Роберт Уорк,Эрик Шмидт,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Администрация США,
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